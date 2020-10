Autoriteiten orienteren zich bij bos- en grasbranden Paramaribo-Noord

Verschillende autoriteiten hebben zich zondag georiënteerd in Paramarbo-Noord op de locaties van de bos- en grasbranden om te kijken naar de oorzaak. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van het Korps Brandweer Suriname, districtscommissaris Ricardo Bhola, districts- en ressortsraadleden en parlementariër Kishan Ramsukhul.

Ramsukhul zegt dat het blijkt dat perceeleigenaren en verkavelaars hun gronden in brand steken om deze zo goedkoop mogelijk te ontdoen van gras. Dit waait vaak over naar de bossen in de buurt.

Zondag heeft de delegatie meteen gezorgd voor een oplossing voor een actieve brand. Er is een stoplijn gemaakt met graafmachines en ook een weg vrijgemaakt zodat de brandweer dichterbij kon gaan om het vuur te blussen.

De parlementariër zegt dat de verkavelaars ook meteen zijn opgeroepen om zich aan te melden. Er zullen sancties volgen. Volgens hem moet er naar een oplossing gekeken worden om deze onethische handelingen stop te zetten en te voorkomen dat men dit blijft doen.