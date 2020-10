Man krijgt 100 euro om cocaïne in postpakket naar Nederland te verzenden

De politie in Suriname heeft een 23-jarige man aangehouden die twee postpakketten ter verzending naar Nederland heeft aangeboden, met daarin cocaïne. De man heeft 100 euro per keer gekregen om de pakketten op dinsdag 18 en vrijdag 21 augustus van dit jaar aan te bieden bij één van de postbedrijven in Paramaribo.

Tijdens controle door de douane recherche is daarbij respectievelijk 350 milliliter en 103 gram cocaïne aangetroffen in de postpakketten. Deze zaak werd voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

Na uitgewerkte informatie hebben de rechercheurs postverzender Kenzo, M. in beeld gebracht en zijn woonadres in het district Wanica achterhaald. Kenzo is op woensdagmiddag 14 oktober door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade in de kraag gevat.

Hij verklaarde aan de Surinaamse politie dat hij de pakketten had gepost voor een zekere Roy en dat hij per keer 100 euro daarvoor heeft ontvangen. De postverzender is na overleg met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.

Roy is nog niet achterhaald meldt het Korps Politie Suriname vandaag.