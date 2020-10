Eerstesteenlegging kantoorruimte Algemeen Crematieoord Uitkijk

Het Algemeen Crematieoord Uitkijk aan de Shabier Ishaakweg krijgt een kantoorruimte. De eerste steenlegging vond afgelopen woensdag plaats. Districtscommissaris (dc) van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, werd door de districtssecretarissen Gopaldew Ramkhelawan en Suresh Gangaram Panday vertegenwoordigd.

Gopaldew Ramkhelawan heeft de eerste steen gelegd samen met de voorzitter van de stichting Hindoestaanse Immigratie in Suriname, Shabier Ishaak. Verder is er een verzoek gedaan aan de dc om haar werkarmen in te zetten om de kantoorruimte op te zetten. De stichting Hindoestaanse Immigratie heeft hierbij materiaal ter beschikking gesteld.

Tenslotte zijn er korte toespraken gehouden door DNA lid Debi Radjinderkoemar en Shabier Ishaak. Zij gaven te kennen dat zij een goede samenwerking verwachten om de bouw van de kantoorruimte te realiseren.