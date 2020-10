Vijftal neemt recht in eigen hand en mishandeld aangehouden dief

De 49-jarige Maikel S. (foto) is op donderdag 15 oktober ter zake gekwalificeerde diefstal aangehouden. De verdachte heeft in de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 oktober diverse goederen, waaronder twee mobiele toestellen, een ventilator en een paar gympies weggenomen uit de woning van de 51-jarige benadeelde H. K. meldt het Korps Politie Suriname.

De benadeelde H.K. deed naar aanleiding van de camerabeelden die hij achteraf had bekeken en de verdachte Maikel S. positief herkende dezelfde dag als boven vermeld aangifte tegen Maikel S. De aangever wachtte niet op de politie om de zaak grondig te onderzoeken en nam samen met vier arbeiders het recht in eigen handen.

Toen het vijftal op donderdagmiddag 15 oktober de bedoelde verdachte over straat zagen, werd Maikel S. klem gereden en overmeesterd. De manspersonen brachten hem slagen toe op het lichaam, terwijl hij op de grond werd vastgehouden.

Onder dwang moest de verdachte de vijf mannen naar zijn woning brengen om de gestolen goederen op te halen. Eén van de mobiele telefoontoestellen is echter niet achterhaald. Van de mishandeling van Maikel S. werden er opnames gemaakt die op social media zijn gedeeld. Hierna werd Maikel aan de politie overgedragen en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Uit het vervolg politioneel onderzoek dat wordt voortgezet door rechercheurs van Regio West is de 51-jarige benadeelde Haidaranie K. en de vier arbeiders Krishna A.(22), Christo P.(21), Salarbux S.(36) en Vincent A.(24) op dinsdag 20 oktober ter zake openlijke geweldpleging, bedreiging en opzettelijke vrijheidsberoving aangehouden en voorgeleid. Het vijftal is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie eveneens in verzekering gesteld.

De Surinaamse politie doet een dringend beroep op de samenleving om het recht niet in eigen hand te nemen, maar de bevoegde instanties in te schakelen en het onderzoek af te wachten.