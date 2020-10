Zijn Surinaamse casino’s weer open?

Net als in de rest van de wereld heeft het coronavirus ook in Suriname toegeslagen. In vergelijking met veel andere plaatsen valt de schade echter reuze mee. Zo zijn er officieel ruim 5.000 gevallen waargenomen en iets over de 100 mensen gestorven aan het virus. Wanneer we deze cijfers naast die van veel andere Europese landen leggen, maar ook kijken naar de situatie in nabijgelegen landen zoals Brazilië, valt het in Suriname vrijwel mee. Het aantal actieve gevallen is momenteel zelfs teruggelopen naar enkele tientallen. Wat dat betreft gaat het de goede kant op, wat goed nieuws is voor alle inwoners. Hierdoor kan het normale leven namelijk steeds sneller weer opgepakt gaan worden.

Sluiting land casino’s Suriname

Het was echter wel een tijdje anders. Vanaf het moment dat de pandemie de wereld in de greep begon te krijgen moesten ook in Suriname veel plaatsen op slot. Sportscholen, casino’s en recreatieoorden bijvoorbeeld. Alleen waren een aantal maanden dicht. Zo was het niet mogelijk om een potje roulette te spelen, even te gaan fitnessen of wat buiten de deur te gaan drinken. Sinds een aantal weken zijn sommige van deze plaatsen echter weer vrijgegeven. Hierdoor is er alweer een stuk meer mogelijk voor iedereen, al kan helaas nog steeds lang niet alles.

Huidige situatie

Een paar weken geleden zijn de maatregelen wederom aangepast. Wel geldt nog altijd dat er rekening mee moet worden gehouden dat er altijd 1,5 meter afstand bewaard wordt. Er gold ook lange tijd een avondklok, die eind september weer opnieuw van kracht werd en dat nu nog steeds is. Sinds de laatste keer dat de maatregelen zijn aangescherpt ziet men echter wel dat het aantal gevallen steeds verder teruggedrongen wordt, waardoor het er dus goed uitziet in de nabije toekomst. Ook het luchtruim is wederom geopend, maar nog wel zeer beperkt. Het gaat alleen om vluchten van en naar Nederland.

Wat is er allemaal nog meer open?

Inmiddels zijn er, wanneer we de vergelijking trekken met de eerste fase, alweer heel wat meer dingen open. Zo kunnen nu de land casino’s en wedkantoren weer worden bezocht. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld fitnesscentra en dansscholen. Een aantal andere gelegenheden zoals bars, discotheken en nachtclubs, blijven tot nader orde wel nog gesloten. Toch kan er gerust gesteld worden dat de weg terug in lijkt te zijn geslagen. Al kunnen we dit lang niet van alle plekken ter wereld zeggen, het is plaatselijk zeker een goed teken.