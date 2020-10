Lijk in Frans-Guyana overleden Moengonese vrouw in beslag genomen

Het lijk van de 30-jarige Moengonese vrouw die op 11 oktober in het ziekenhuis in Frans-Guyana is overleden, is voor sectie in beslag genomen door het Openbaar Ministerie in Suriname. De vrouw werd vanuit Moengo naar Frans-Guyana overgebracht voor medische behandeling van een barstwond aan haar hoofd. Zij werd in het ziekenhuis opgenomen en kwam daar te overlijden.

De familie bracht de zaak onder de aandacht van de politie. Dit omdat zij sterk het vermoeden heeft dat de vrouw de barstwond heeft opgelopen door mishandeling van haar man. Volgens de familie werd de vrouw regelmatig mishandeld door haar man, maar gaf zij daar geen ruchtbaarheid aan.

Het ontzielde lichaam is donderdagochtend per veerboot vanuit Frans-Guyana overgebracht naar Albina, waar het tegen 10.15u is aangekomen. Vervolgens is het lijk door een uitvaartdienst, onder begeleiding van de recherche van Regio Oost, vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Districtscommissaris Olivia Dominie van Marowijne Zuid-West was ook afgereisd naar Albina om poolshoogte te nemen. De burgermoeder was op de locatie ter ondersteuning van de familie. Verder was ze er om getuige te zijn dat het lijk daadwerkelijk overgebracht en in beslag genomen is voor verder onderzoek.