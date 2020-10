Vrouw door drie gewapende mannen beroofd in woning

De politie van bureau Latour in Suriname heeft een roofzaak in onderzoek, waarbij een vrouw maandag jongstleden door drie gewapende mannen werd beroofd in haar woning. De roofoverval vond rond 22.15u in de avond plaats aan de Tigristraat te Latour.

De vrouw, die een eigen onderneming aan huis heeft, werd door een van de verdachten benaderd die wilde weten wat ze nog te verkopen had. Ze werd daarbij plotseling omsingeld door de twee andere verdachten. Twee van hen waren gewapend met een vuistvuurwapen en de ander met een mes.

Onder bedreiging werd een onbekend bedrag in srd en euro buitgemaakt. Na de beroving vluchtten de verdachten in een grijs gelakte Vits in de richting van de Latourweg. Alle drie de verdachten hadden zwarte capuchon aan.

Het slachtoffer A.F. bleef ongedeerd tijdens de beroving. Aan de aanhouding van de drie rovers wordt gewerkt door de Surinaamse politie.