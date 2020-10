Het ontzielde lichaam van een man is woensdag in een woning aan de Goudenregenstraat te Zorg en Hoop aangetroffen. Het lijk was in verre staat van ontbinding.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe de man is overleden. Vermoedelijk gaat het om een zwerver.

De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname voor obductie in beslag genomen.