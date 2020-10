College Beheer Bureau Staatsschuld heeft nieuw bestuur

President Chandrikapersad Santokhi heeft een nieuw bestuur benoemd voor het College van Beheer bij het Bureau voor de Staatsschuld. De voorzitter is de directeur van Financiën, Jan Tawjoeram. De overige leden zijn Inderjiet Rambharse en Krishnawatie Moti. Het bestuur is op woensdag 20 oktober benoemd voor een periode van drie jaar.

De president heeft bij de benoeming gewezen op het belang van het college in Suriname. Daarnaast heeft het staatshoofd zijn misnoegen geuit over verschillende misstanden, alsook gebrekkige rapportages vanuit het college in de afgelopen drie jaar. Nieuwbakken voorzitter Tawjoeram heeft er geloof in dat het nieuwe college met optimale doelmatigheid en efficiëntie te werk zal gaan. Hij zegt dat zijn team zo spoedig mogelijk bij elkaar zal komen om een evaluatie te maken van de huidige stand van zaken.

Het College van Beheer ziet toe op het beheer en de taakuitoefening van het Bureau. Het College is bevoegd al die inlichtingen te vragen die het voor de uitoefening van zijn toezicht nodig acht.