Ambulanceboot overgedragen aan MMC Apoera

Een nieuwe ambulanceboot is woensdag officieel overhandigd aan het Mungra Medisch Centrum (MMC) Apoera. De manager van de poli’s van het MMC, Gopal, overhandigde de sleutels aan dokter Ariens, die aangesteld is als arts in het gebied.

Onlangs schonk de minister van Volksgezondheid de ambulanceboot aan het MMC in Nickerie. Deze boot is bestemd voor het vervoeren van patienten uit de dorpen Apoera, Section en Washabo naar Nickerie voor spoedeisende medische hulp.

Het personeel van MMC Apoera heeft lang een goede ambulanceboot moeten ontberen. Patiënten werden onder slechte omstandigheden vervoerd naar Nickerie. De nood voor deze boot was heel groot.

Gopal sprak de hoop uit dat de boot op een verantwoorde manier gebruikt zal worden. Ariens bedankte voor de boot en sprak wel de hoop uit dat het zo min mogelijk gebruikt zal worden. De ambulanceboot valt onder het beheer van het MMC te Apoera en zal bedient worden door manschappen van het Nationaal Leger. Hieronder nog meer foto’s.

