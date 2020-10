Viering 55-jarig bestaan STVS

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft het afgelopen 55 jaar de Surinaamse samenleving voorzien van nieuws, informatie en ontspanning. Dinsdag 20 oktober was het precies 55 geleden dat de eerste tv-uitzendingen een feit werden. Geestesvader achter dit alles, Frits Pengel, kreeg van de hele regeringstop bestaande uit president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk de nodige terechte loftuitingen voor zijn pionierswerk.

President Santokhi zei in zijn toespraak dat transparantie belangrijk is. Suriname staat voor financiële uitdagingen maar het staatshoofd riep de STVS-leiding op om prudent beleid te voeren om zo financieel uit de problemen te komen. Het staatshoofd merkte op, dat de regering druk bezig is alle parastatale bedrijven door te lichten. Er komt volgens het staatshoofd beleid om deze bedrijven wederom gezond te maken. De STVS is volgens de president een sterk bedrijf dat elke tegenslag te boven is gekomen. Dat blijkt eveneens uit de prestaties van het tv-station.

De president riep de leiding van het bedrijf conform de slogan van het station te weten, de nationale zender, te werken. Het moet erop neerkomen dat het nationaal zijn onder geen beding onder druk mag komen te staan. De regering heeft gemeend ook jonge Surinamers in de gelegenheid te stellen bij te dragen aan het verder ontwikkelen van het land. De president pleitte er ook voor dat de STVS zich zodanig positioneert om de concurrentie met buitenlandse zenders aan te gaan.

Vicepresident Ronnie Brunswijk merkte op dat STVS de concurrentie het hoofd heeft kunnen bieden gelet op de komst van meerdere zenders. Loftuitingen richting de grondlegger van de STVS, Frits Pengel, waren op zijn plaats. De VP vroeg de leiding om de identiteit van nationale zender te behouden. Volgens de vicepresident moet het zo zijn dat de medewerkers hun werk rustig kunnen blijven doen.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken gaf aan, dat met de intrede van de digitale tv de STVS haar aandeel op de markt heeft behouden. De bewindsman bedankte elkeen voor hun inzet. Murwien Leeflang, voorzitter van de bond gaf aan dat het bedrijf ups en downs heeft gehad. Hij pleitte ervoor dat de vakbond gefacilieerd wordt in de Raad van Toezicht. De bondsman is bijzonder erkentelijk dat voor het eerst in de geschiedenis de president en vicepresident van het land het station hebben bezocht.

Raoul Abisoina, directeur STVS merkte op, dat het station een landelijke bereikbaarheid heeft van meer dan 75%. Het streven dit jaar is om ervoor te zorgen dat de ontvangst van de STVS verder wordt uitgebreid. Deze week volgen nog gesprekken met de directie van Telesur. Het half 8 journaal geniet volgens de directeur ruime bekendheid. Hij zegt trots te zijn op het huidige team van de STVS. Het blijft een geweldige organisatie. Abisoina gaf aan dat in de maand november er drie lokale producties op de buis te zien zullen zijn. Hij vroeg de regering het station verder te ondersteunen.

Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee gaf aan dat de STVS niet van een toevallige regering is maar van de totale samenleving. Hij sprak de verwachting uit dat als hij naar de tv kijkt hij zich Surinamer moet blijven voelen conform de slogan van het bedrijf. Na de speeches kregen de gewezen directeuren een waardering. De regeringsdelegatie kreeg ook een rondleiding door het station. Hieronder meer foto’s.

Enkele foto's horende bij de viering van 55 jaar STVS.Klik op de link hieronder voor het persberichthttp://www.de-boodschap.today/kab-pres/stvs-viert-55-jarig-bestaan/ Posted by Communicatie Dienst Suriname – CDS on Tuesday, 20 October 2020