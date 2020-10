VIDEO: Brandweer rukt uit voor uit de hand gelopen grasbrand

De brandweer in Suriname is dinsdagavond uitgerukt voor een grasbrand in de Amritaweg, een zijstraat van de Vierkinderenweg. De brand beslaat een groot deel en kwam in de buurt van een woonhuis. De bewoners namen contact op met de politie die de Surinaamse brandweer inschakelde.

Bovenstaande beelden zijn zojuist omstreeks 18.30u gemaakt op de locatie. Te zien is dat manschappen van de brandweer druk bezig is met het blussen van het vuur om erger te voorkomen. Het is nog niet bekend wie het vuur, dat enorm uit de hand is gelopen, heeft aangestoken.

Ook de politie is ter plekke aanwezig en heeft de zaak in onderzoek.