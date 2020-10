Vandaag afscheid Winston Kout in Suriname, begrafenis in Nederland

In Suriname wordt vandaag afscheid genomen van de onlangs overleden Winston Kout. Hij overleed op dinsdag 13 oktober jongstleden in Paramaribo, op de leeftijd van 65 jaar. Op dinsdagmorgen 20 oktober zal er gelegenheid zijn tot afscheid nemen aan de Margarethalaan.

Kout was één van de voorvechters in het Surinaams AOW-recht debacle. Als voorzitter van het 30 junicomité maakte hij zich via kanalen vanuit de FNV, hard bij de Nederlandse politiek, om een aannemelijke regeling voor de doelgroep. Ook was hij de stuwende kracht achter het oude Kwakoefestival in Amsterdam-Zuidoost.

Het is de bedoeling dat Winston Kout in Nederland wordt begraven. Over de uitvaart in Nederland komt er nader bericht.