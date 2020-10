Politie bevestigt aanhouding Trinidadiaanse politiek analist in Suriname

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag officieel bekend gemaakt dat de 58-jarige Trinidadiaanse politiek analist Derek Anand R. op donderdag 8 oktober, door een speciaal onderzoeksteam van de afdeling Fraude van de politie aangehouden.

Derk wordt verdacht van onder andere: oplichting, overtreding van de Anti Corruptie Wet en de Wet Strafbaarstelling Money Laundering meldt de Surinaamse politie zojuist.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte voornoemd in verzekering gesteld. In deze strafzaak contra Derek Anand R. zijn eerder al vier personen aangehouden en opgesloten namelijk: Robert- Gray v. T., Faranaaz H., Ginmardo K. en Ashween A.

Volgens Dagblad De West is de uit Trinidad afkomstige R. de tweede persoon die is aangehouden in het kader van de vermeende fraude bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Als eerste werd de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto aangehouden door de politie.

“Naar verluidt is ook gebleken, dat R. consultant was voor de NDP en hij was het brein achter de opiniepeilingen van de afgelopen tien jaar. Wij hebben vernomen, dat hij in het jaar 2017 bijna USD 100.000 in rekening heeft gebracht aan de SPSB voor de kosten van surveys en applicaties ten behoeve van de toenmalige regering” schrijft de krant.