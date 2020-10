Ondernemer onttrekt en verduistert door rechter in beslag genomen materieel

Een 46-jarige ondernemer in Suriname, verkocht onlangs zwaar materieel aan iemand. Hij had de koper daarbij echter niet gezegd dat dit materieel technische mankementen had. De koper bracht het zwaar materieel terug en eiste ook zijn geld terug.

Toen de verkoper weigerde de verkoopovereenkomst terug te draaien, door het zwaar materieel terug te nemen en het verkoopbedrag terug te geven aan de koper, maakte die laatste een civiele zaak aanhangig tegen hem.

Hangende het onderzoek legde de civiele rechter beslag op het zwaar materieel. Voordat de civiele zaak was afgesloten ging de ondernemer er echter toe over om het zwaar materieel weer aan iemand anders te verkopen. De rechter gelaste daarom de aanhouding van de ondernemer.

De man, de 46-jarige ondernemer Rakesh M., is uiteindelijk op maandag 5 oktober door de recherche van Regio Oost aangehouden en vervolgens in verzekering gesteld ter zake verduistering en onttrekking van de beslag legging van zwaar materieel meldt de Surinaamse politie.