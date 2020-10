VIDEO: Lijk geborgen van man die vanaf Saronbrug sprong

De Maritieme politie in Suriname heeft vanmorgen het lichaam geborgen van een man die maandagochtend vanaf de Saronbrug het water in sprong. Kort na de melding gistermorgen startte de Surinaamse politie een zoekactie, die tot aan vanmorgen geen resultaat had opgeleverd.

Vanmorgen werd de zoekactie hervat, waarna het stoffelijk overschot werd gespot in het water nabij de Coesewijnebrug. Op de foto, die vanmorgen rond 09.00u is gemaakt, is te zien dat de agenten het ontzielde lichaam aantreffen in het water van het Saramacca kanaal.

Door het onderzoek naar en de volsta van het stoffelijk overschot, ontstond er op en rond de Coesewijnebrug een behoorlijke verkeersopstopping.