Bordo voor behandeling naar EHBO

Joel ‘Bordo’ Martinus heeft zijn volgers op Facebook gisteren heel erg laten schrikken. Hij plaatste bovenstaande foto met het bericht dat voor behandeling naar de Eerste Hulp in Suriname moest. Het is niet bekend waarvoor hij medisch onderzocht moest worden. Hij plaatste onderstaand bericht:

“Goedenavond allemaal ik ben even voor een behandeling in EHBO opgenomen alles gaat nu weer de goeie kant op. God is groot en ik wil alvast de verpleegkundigen bedanken ze hebben mij heel goed behandeld en ook de arts en verder wil ik de DNA voorzitter Marinus Bee ook bedanken voor zijn moeite want alles verloop tot nu toe goed” aldus de Surinaamse politicus.

Op zijn post is al meer dan 3.000 keer gereageerd door fans die hem beterschap toewensen.