VIDEO: Woning Welgedacht C-weg afgebrand

Rond 13.30u brak er brand uit in deze woning aan de Welgedacht C-weg in Suriname, niet ver van de Magentakanaalweg. Ook een voertuig is daarbij in brand gevolgen. De woning is compleet verwoest door het vuur. De oorzaak is nog niet bekend.

Het zou gaan om een huis dat verhuurt wordt. Op het moment van de brand was niemand thuis. Hieronder een filmpje van de brand: