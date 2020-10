Personeel Adek in beraad vanwege onveilige COVID-19 situatie

Het personeel aangesloten bij de Werknemers Federatie Universiteit (WFU), heeft vanmorgen besloten om tot nader order niet te werken. Dit omdat nog niet op alle drie instituten van de universiteit de nodige voorzieningen zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus.

Suneel Soekhnandan, woordvoerder van de WFU zegt dat uit voorzorg niet gewerkt wordt. Het bestuur van de universiteit heeft afgelopen week nagelaten de WFU direct te informeren dat er besmettingen onder het personeel zijn. De WFU werd getipt over de besmettingen en de leiding bevestigde de gevallen bij confrontatie.

Uit voorzorg had de WFU besloten om de universiteit tot maandag 19 oktober te sluiten, omdat tenmiste een van de besmette personen met tal van mensen op verschillende plaatsen in contact is geweest. Met de sluiting had de leiding volgens Soekhnandan de tijd om zaken op orde te stellen. De woordvoerder zegt dat nog niet alles in place is vandaar er niet gewerkt wordt.