NDP-parlementariër Lalbiharie doneert 1400 liter brandstof aan Kalebaskreek

NDP-parlementariër Jayant Lalbiharie heeft 1400 liter brandstof gedoneerd aan het dorp Kalebaskreek in Suriname. Het gaat om 7 vaten van 200 liter die hij zaterdag heeft verzonden naar het dorp.

De brandstof wordt gebruikt voor de buitenboordmotoren en generatoren, zodat het dorp over elektriciteit kan beschikken. Dit gaat ervoor zorgen dat de kinderen in de avonduren kunnen studeren en dat ze in de ochtenduren veilig de overstap doen. De kinderen gaan vroeg in de ochtend met de schoolboot naar Boskamp. Het gaat hierbij om de kinderen van LBO/MULO en hoger.

“Dat er zoveel onterechte maatregelen getroffen zijn om dit land zogenaamd te redden weten we allemaal, maar wanneer kinderen door die maatregelen hun schoolactiviteiten weinig of niet kunnen ontplooien dan is het een ernstige zaak”, zegt de parlementariër. Naar zijn zeggen heeft de overheid niet gezorgd voor brandstof in het dorp. “Laten we geen grappen maken met de toekomst van de kinderen. Het ontwikkelingsproces van het kind moet optimaal plaatsvinden. Regering ken uw verantwoordelijkheid”.