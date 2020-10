Hoge waterstand zorgt op diverse plaatsen voor overlast in Suriname

Op diverse plaatsen in Suriname was er zondag sprake van hoog water, hetgeen gepaard ging met wateroverlast. Vanmorgen bijvoorbeeld werd bekend dat er in de nacht percelen van huizen in Domburg onder water zijn gelopen. Volgens de Surinaamse newssite SUN zou dat het gevolg zijn van een beschadiging aan een waterkerende dam te Domburg.

Later op de dag werd melding gemaakt van wateroverlast te Commewijne. Aan de Zaagmolenweg in het district zou er sprake zijn van wateroverlast zoals op de foto hieronder te zien is. Gesproken wordt van een dambreuk, maar nadere informatie daarover ontbreekt.

In het centrum van Paramaribo is er al de hele dag sprake van hoog water langs de oever van de Surinamerivier. Dit als gevolg van springtij, waarbij de vloed hoger dan gemiddeld komt. Op bovenstaande foto die gemaakt is om 18.45u is te zien dat het water van de rivier buiten de oevers treedt. Dit heeft zich zeker 10 uren lang voorgedaan.

Een vierde melding komt van de Brantimakaweg te Weg naar Zee waar landbouwgronden wederom onder water zijn gelopen. Dit was gisteren ook al het geval. In het filmpje hieronder is die situatie ook te zien:

