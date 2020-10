CBB speelt in op klachten burgers en plaatst tenten en stoelen

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Suriname (CBB) heeft kennis genomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. De directeur van het CBB, Anastatia Kanapé-Pokie, heeft in goede overleg met de Biza-minister Bronto Somohardjo maatregelen getroffen om de problemen tot het verleden te laten behoren. De lange rijen en de drukte bij de BvB’s baarden de CBB-directeur en de minister zorgen. Burgers stonden in zon en regen om hun burgerzaken in orde te maken. Minister Somohardjo heeft daarom tenten en stoelen laten plaatsen.

De directeur geeft aan, dat de drukte nu is afgenomen. De Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en het CBB zijn nu ook langer open en wel tot 14:00u. Er zijn nu meerdere locaties waar Surinaamse burgers hun e-ID kaart kunnen aanvragen. Dit kon voorheen alleen op het hoofdkantoor van het CBB. Ook had de drukte vooral te maken met de inschrijvingsperiode van leerlingen en studenten, waarbij documenten als een geboorte akte en uittreksel van belang zijn.

Het CBB wil meer in contact zijn met de burgerij. Om dit te kunnen doen komt het CBB met twee televisieprogramma’s, een in het Nederlands en een in het Sranan. Het doel van de programma’s is om burgers beter te informeren over belangrijke zaken betreffende het CBB. “Biza gaat voor een duurzame, efficiënte en effectieve transformatie van het CBB. In deze programma’s zult ook op de hoogte gesteld worden ten aanzien van de richting die wij wensen op te gaan met het CBB en de stand van zaken in het verlengde hiervan ”,aldus Kanapé-Pokie.

Om de gewenste verandering te kunnen bewerkstelligen mogen burgers participeren om een geschikte naam voor deze programma’s te bedenken. De reacties mogen geplaatst worden onder het filmpje dat geplaatst is op de Facebookpagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit kan tot uiterlijk 20 oktober 2020. De CBB-directeur heeft alle vertrouwen dat met minister Somohardjo en Biza-directeur Mohamad Eskak, het zeker goed komt met het CBB. .