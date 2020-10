Auto in goot door aanrijding na inhaalmanoeuvre

Deze VW Golf kwam vanmorgen in een goot langs de weg terecht na een aanrijding. Het verkeersongeval vond rond 09.15u tussen twee personenauto’s plaats, aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname.

De benadeelde reed over de weg en kwam uit de richting van de Bomaweg, gaande in de richting van de Mawakaboweg. De veroorzaker kwam vanuit de tegenovergestelde richting en was bezig in te halen.

Ter hoogte van de Chandipersadweg knalden de voertuigen tegen elkaar, waarbij de veroorzaker met zijn auto in de trens langs de weg terecht kwam. Ondanks de zware klap raakte niemand gewond.

Beide voertuigen raakten wel behoorlijk beschadigd. De Surinaamse politie werd erbij gehaald en die schakelde een bergingsbedrijf in, om de zwaar gehavende auto’s af te voeren:

Ook het ander voertuig raakte behoorlijk beschadigd.