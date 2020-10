Arrestatie Team houdt 3 rovers aan na inbraak woning Domburg

De politie in Suriname heeft afgelopen donderdag deze drie verdachten aangehouden voor gekwalificeerd diefstal, overtreding Wet verdovende Middelen en overtreding van de Vuurwapen Wet. Het gaat om de 23-jarige Marchel K. alias ‘Koeli boi’, F.A. alias ‘Bami’ (17) en C.L. alias ‘Koko’ (17) meldt het Korps Politie Suriname.

Een benadeelde deed op vrijdag 2 oktober aangifte bij de politie van Domburg van inbraak bij zijn woning. Geld en sieraden zijn uit het huis gestolen. Het drietal kwam in beeld na bekomen en uitgewerkte informatie. Ze werden op donderdag 15 oktober aangehouden door leden van Recherche Regio Midden in samenwerking met het Arrestatie Team (A-Team).

Bij zijn aanhouding is op Marchel K. marihuana, een digitale weegschaal en geld aangetroffen en in beslag genomen. Hij verklaarde aan de politie dat hij drugsverkoper is. Op de verdachte F.A. zijn hagelpatronen aangetroffen en in beslag genomen.

Het drietal is na overleg met het Surinaamse Openbare Ministerie in verzekering gesteld. F.A. en C.L. zijn wegens hun jeugdige leeftijd opgesloten in het Opa Doelie Doorgangscentrum, meldt de politie.

De aangetroffen drugs, geld en patronen.