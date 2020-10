‘Amsterdam Zuidoost hard getroffen door corona’

Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost heeft bovengemiddeld veel corona besmettingen. In Zuidoost bleken in week 41 ruim 40 op de 100 duizend bewoners per dag besmet.Ā Toch zijn er bij mensen op de markt ook twijfels over de cijfers en het aantal besmettingen. Dat blijkt uit deze reportage van de NOS.

De coronacrisis zorgt ook in het Amsterdamse stadsdeel voor ook economische problemen. Bij voedselbanken merken ze dat goed. De Stichting Carabic zet zich in voor de vele personen die in armoede zijn terecht gekomen:

Net een supergoed gesprek gehad met Wethouder Rutger Groot Wassink, portefeuille Sociale Zaken, Diversiteit en DemocratiseringšŸ˜‰šŸ‘ŠšŸ½over twee weken weeršŸ˜ƒā¤ Posted by Carabic on Wednesday, 14 October 2020