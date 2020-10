VIDEO: Politie lost waarschuwingsschoten om feest te stoppen

Manschappen van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben vrijdagavond aan de Toekomstweg schoten moeten lossen om een feest van honderden personen, voornamelijk jongeren, te stoppen.

De politie kreeg melding dat er op een adres in de straat een heel druk bezocht feest gaande was. De politie van Livorno ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst troffen de wetsdienaren inderdaad honderden feestgangers aan. De menigte werd gesommeerd de plaats te verlaten, maar de sommatie was aan dovemansoren gericht. Enkele feestgangers plaatsten toen planken met spijkers op de weg, zodat de politie niet kon doorrijden.

De politie ter plaatse vroeg meteen assistentie en RBTP-manschappen arriveerden snel ter plekke om de orde te handhaven. De feestgangers raakten behoorlijk verhit en de situatie werd onoverzichtelijk. Daarbij losten de RBTP-manschappen een aantal waarschuwingsschoten om de rust terug te brengen en de feestgangers te dwingen de plaats te verlaten.

Een 17-jarige jongen die behoorlijk tekeerging werd overgebracht naar het bureau. De politie haalde zijn ouders erbij en na een ernstige waarschuwing is hij heengezonden. Volgens de momenteel geldende coronaregels in Suriname is er een samenscholingsverbod voor groepen groter dan tien personen. Daarnaast is het verboden feesten, inclusief huisfeesten, te houden.

