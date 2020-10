Meubilair O.S. Bambischool voor 75% vernieuwd dankzij vp Brunswijk

Met de hulp van vice-president Ronnie Brunswijk is eindelijk 75% van het oude meubilair van de O.S. Bambischool in Moengo vervangen. De school in Moengo telt ongeveer 400 leerlingen en kampt al jaren met een tekort aan meubilair. Volgens het hoofd van de school Tresna Pinas is er verschillende keren aangeklopt bij het Ministerie van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur, echter zonder succes. De school heeft uiteindelijk uit eigen middelen geprobeerd enkele tafels te repareren. Ook kreeg de school vorig jaar enkele kleine donaties. Ondanks deze inspanningen was echter nog zeker 75% van de tafels en stoelen aan vervanging toe.

Tijdens het bezoek van de vp op de eerste schooldag van het jaar vroeg het schoolhoofd om ondersteuning. Brunswijk toonde zich begaan met de situatie op de school. Hij deed de belofte zich te zullen inzetten om het oude en kapotte meubilair van de school te vervangen. Deze belofte werd op vrijdag 16 oktober jl. ingelost.

Pinas is erg ingenomen met de schenking van de vp. Volgens haar is de situatie op haar school geen uitzondering, maar wel heel erg. `Dit wat we vandaag krijgen van de vice-president is top´, zegt Pinas, we danken de vp namens alle leerlingen en leerkrachten van de school. De schenking bestond onder andere uit stoelen, tafels, kasten en bureaus.

Volgens het schoolhoofd draagt goed meubilair zeker bij aan de motivatie van de kinderen. De kinderen van O.S. Bambi gaan momenteel net als de kinderen van de andere basisscholen in Suriname slechts een deel van de week naar school. Dit in verband met de voorschriften ter bestrijding van het Corona virus. Toch is de juf erg trots op de leerlingen.

´De kinderen waren eraan gewend om elke dag op school te komen en je hebt nu dus enkelen die nog steeds elke dag komen,´ geeft het schoolhoofd aan. ´Dit geeft aan dat de kinderen wel willend zijn en dat moeten we stimuleren, aldus Pinas. De leerlingen van deze school kregen aan het begin van het schooljaar reeds een goed gevulde schooltas van de vice-president meldt Directoraat Volkscommunicatie.