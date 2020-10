Lichte daling: 10 nieuwe COVID-19 gevallen

In de afgelopen 24 uur zijn er, na bijna 300 keer testen, ‘slechts’ 10 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname bijgekomen. Ook is het aantal mensen in het ziekenhuis afgenomen van 34 naar 26. Dat bleek zaterdagavond na de update van de cijfers op de officiĆ«le COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In totaal zijn er op dit moment in totaal 79 actieve gevallen. Dit is een lichte daling ten opzichte van de vrijdag. Het is nu afwachten of deze daling ook de komende tijd blijft doorzetten.

Ondertussen was er op zaterdag weer een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Deze is hieronder te zien: