Goede afspraken gemaakt tussen Suriname en Guyana

Bij het recente ministeriele bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt en die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Het ligt in de planning dat de staatshoofden van Suriname en Guyana een drietal overeenkomsten zullen tekenen om ondermeer te komen tot een betere werkstructuur tussen beide landen. Er zal een overeenkomst getekend worden die onder andere aangeeft op welke wijze die bilaterale samenwerking tussen de twee buurlanden vorm en inhoud zal krijgen.

Dit moet resulteren in meer eenduidigheid en transparantie bij het uitvoeren van beleid. De tweede overeenkomst behelst het verder uitwerken van de plannen met betrekking tot de bouw van de brug over de Corantijnrivier. President Chandrikapersad Santokhi en zijn collega Irfaan Ali zullen met deze overeenkomst hun zegen geven aan dit project, wat zal leiden tot de start van de eerste fase. De eerste fase zal inhouden het uitvoeren van studie om na te gaan welk ontwerp het beste is, de haalbaarheidsstudie en de sociaal, milieu en economische impactstudie. Dit traject zal iets langer dan een jaar in beslag nemen.

Terwijl deze fase gaande is wordt er verder gesproken over de financiering, het beheer en de opzet van faciliteiten rond de brug om het economisch verkeer verder te stimuleren. Verder bestaat de mogelijkheid dat op het gebied van de agrarische sector er ook een overeenkomst wordt gesloten. Verder ligt het in de bedoeling om ook te kijken naar een open sky arrangement met Guyana. Vanaf nu tot en met eind november worden deze voornemens uitgewerkt. Dit zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Busines en Internationale Samenwerking tijdens een persconferentie.

De bewindsman ging in op vragen van de pers over het bezoek van een ministeriele delegatie onder leiding van hem aan Guyana eerder deze week. De minister benadrukte dat de gesprekken tussen de beide delegaties heel goed zijn verlopen. Ramdin heeft tijdens zijn bezoek aan Guyana ook van gedachten gewisseld met de Caricom Secretaris-Generaal Irwin LaRocque. Op 29 oktober zal president Santokhi participeren aan een reguliere sessie (virtueel) van Caricom staatshoofden waarbij een aantal vraagstukken verder besproken zal worden.