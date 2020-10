Geen mond/neuskap verplichting meer voor schoolkinderen van 12 jaar en jonger

Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen mond/neuskap meer op te hebben op school in Suriname. Dat heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zaterdagavond in een brief bekendgemaakt.

Het Surinaamse ministerie meldt dat de nieuwe wetenschappelijke inzichten van de gezondheidsautoriteiten in binnen- en buitenland deze instructie geven.

Het ministerie meldt verder dat vanwege de bijzondere hitte de Basisscholen met ingang van dinsdag 20 oktober tot en met vrijdag 13 november om 11.30 uur sluiten. De VOJ- en VOS-scholen in deze periode om 12.00 uur.