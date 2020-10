Foto van First Lady in club is in februari gemaakt

Momenteel gaat op social media een foto rond waarop de Surinaamse first lady Melissa Santokhi met drie andere dames te zien is in een club. De foto wordt in diverse Facebook groepen gedeeld, waarbij beweerd wordt dat de vrouw van de president van Suriname, onlangs gewoon in een club aan het feesten was tijdens de corona lockdown. Dit klopt echter niet, want de foto is nog voor corona in februari gemaakt.

Dat zegt de maker van de foto in een gesprek met Waterkant.Net. “De foto is rond 6 februari 2020 gemaakt, toen er nog helemaal geen sprake was van corona en ook nog voor de verkiezingen. Het was een normale clubavond” zegt de fotograaf, die deze foto zelf geschoten heeft in de club en vaker party foto’s maakt.

De foto komt ook uit een periode dat de huidige first lady nog geen first lady was. Op social media worden diverse fake accounts echter ingezet om de first lady met deze oude foto te beschadigen.

Naast deze fake berichten zijn er ook tegengeluiden te horen van mensen, die het achterlijk vinden dat een oude foto van Melissa Santokhi wordt ingezet om haar op deze manier in een kwaad daglicht te zetten.