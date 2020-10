8 verdachten in zaak roofoverval juwelierszaak Gomperstraat aangehouden

View this post on Instagram

Een juwelierszaak aan de Jamaludinstraat is vandaag om 12.15u door een aantal personen overvallen. Op camerabeelden is te zien dat 4 verdachten uit een voertuig stapten, waarvan 1 gewapend was met een vuurwapen. Een klant en de verkopers werden onder schot gehouden. De etalage kasten werden kapot geslagen en een grote tas met sieraden werd gevuld. Meer op waterkant.net