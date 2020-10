Vrijgelaten geweldenaar na 10 dagen meteen weer achter tralies

Een 25-jarige man, die vorige maand in vrijheid was gesteld na een gevangenisstraf voor diefstal, poging tot moord en zware mishandeling, is na 10 dagen weer in verzekering gesteld deze maand. Dit nadat hij vermoedelijk onder invloed van drugs te keer ging tegen zijn moeder, zijn jongere zus, zijn jongere broer en de politie meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte Worel T., die op zondag 20 september in vrijheid was gesteld, ging op woensdag 30 september te keer tegen zijn familie en greep op een bepaald moment naar een scherp voorwerp om zijn jongere broer daarmee te lijf te gaan. Toen zijn zus hem wilde tegen houden bedreigde hij haar. Worel en zijn broer geraakten in een worsteling waarbij hij ontwapend werd.

Worel ging zijn jongere broer toen met zijn blote handen te lijf. Tijdens dat gevecht raakte Worel gewond in zijn buikstreek en aan een van zijn handen met het scherp voorwerp dat zijn broer in handen had. Ondertussen was de politie van het bureau Flora ingeschakeld.

Volgens de politie begon Worel met de politieambtenaren te vechten toen zij hem wilden aanhouden. Uiteindelijk werd hij aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis om medisch behandeld te worden.

Op donderdag 1 oktober is hij door de politie van het bureau Flora aangehouden en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie weer in verzekering gesteld voor mishandeling, bedreiging met een misdrijf en verzet.