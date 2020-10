Portaal met verkeerslichten van ’t Hogerhuysstraat verwijderd

Het portaal waar de verkeerslichten aan bevestigd zijn op de hoek van de van ’t Hogerhuysstraat en de Slangenhoutstraat is vrijdagavond 16 oktober verwijderd. Het portaal is beschadigd geraakt nadat het door zwaar transport is aangereden op maandag 12 en donderdag 15 oktober. De portaal constructie is door de aanrijdingen dusdanig beschadigd geraakt, dat het acuut gedemonteerd moest worden om te herstellen.

Gezien de instabiele situatie van het portaal had het ministerie van Openbare Werken in Suriname besloten, het portaal in de avond van vrijdag te demonteren. De werkzaamheden zijn 21:00 uur gestart en duurde tot en met zaterdagochtend 5:00 uur. Er is gewerkt tijdens de lockdown periode.

Het ministerie attendeerd de gemeenschap erop dat er bij het portaal op de aangegeven locatie een doorrijhoogte van 4.60 meter geldt.

Bestuurders van vrachtwagens en zwaar materieel dienen hiermede rekening te houden ter voorkoming van schade aan overheidseigendommen. De hoogte van voertuigen inclusief lading is conform het rijbesluit 1957 gesteld op 3.80m.