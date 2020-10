Hoofdkantoor Justitie en Politie ontsmet na coronabesmetting minister

Het hoofdkantoor van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) aan de Henck Arronstraat is vrijdag grondig ontsmet. Dit nadat donderdag bekend was geworden dat Juspol-minister Kenneth Amoksi ook positief getest is op het coronavirus.

In totaal zijn er vijf ministers in Suriname positief getest op het gevreesde virus. Naast Amoksi zijn David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken, Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport en Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer positief bevonden.

ABOP-parlementariër Miquella Soemar-Huur, die ook positief getest is, was donderdag samen met minister Amoksi aanwezig op de openbare vergadering van De Nationale Assemble. Het Surinaamse Assembleegebouw was vrijdag gesloten om grondig ontsmet te worden.

Tijdens de vergadering maakte NDP-fractieleider Rabin Parmessar melding van het positieve testresultaat van Amoksi, waarna er commotie ontstond. Parmessar was woest omtrent het feit dat de minister gewoon aanwezig was in de vergadering zonder het testresultaat af te wachten. Het ging er zo heftig aan toe dat Assembleevoorzitter Mariunus Bee hem de zaal liet uitzetten door de politie.