307 corona testen afgelopen etmaal: 19 nieuwe gevallen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur in totaal 307 corona testen uitgevoerd. Op basis daarvan zijn er 19 nieuwe COVID-19 gevallen aan het licht gekomen. Dat bleek vrijdagavond na de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in het ziekenhuis is redelijk stabiel gebleven; op de IC is er wel 1 persoon bijgekomen vergeleken met donderdag. 13 personen zijn in de afgelopen 24 uur genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen 84 bedraagt.

De regering heeft vrijdag haar districtentoer tot nader order uitgesteld. Tijdens de bezoeken kan de handhaving van de naleving van de COVID-19-protocollen door alle aanwezigen, niet gegarandeerd worden liet de overheid weten.