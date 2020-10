VIDEO: Negen lokalen Heilig Hartschool afgebrand

Bij de brand woensdagmiddag in Suriname op de Heilig Hartschool te La Vigilantia in het district Para zijn in totaal negen lokalen afgebrand.

De brandweer kreeg de melding om 14.59 uur en rukte binnen twee minuten uit. Op het schoolterrein staan er twee scholen. Een is een lagere school die bestaat uit drie vleugels. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde stond een van vleugels in lichterlaaie.

De brand is ontdekt door de wachter in de keuken. De school was wel aangesloten op het elektriciteitsnet, maar het is niet bekend als het is verzekerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie is bezig met het onderzoek.

Hieronder twee films; een ten tijde van de brand en de andere na de brand.