VIDEO: Boze NDP parlementariër Parmessar door politie uit DNA zaal gezet

Tijdens de vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) donderdagmiddag is NDP parlementariër Parmessar door de politie uit de vergaderzaal gezet. Parmessar was woest en zei dat minister Amoksi onverantwoord bezig is. Amoksi was de afgelopen dagen in quarantaine en bleek achteraf positief getest op COVID-19.

De minister was echter gewoon naar de DNA vergadering gekomen. Parmessar vond dat hij had moeten wachten totdat het resultaat van de test bekend was. Hij wees erop dat de minister met zijn onverantwoord gedrag veel anderen in gevaar heeft gebracht. Amoksi zat notabene tussen de president van Suriname en de minister van onderwijs.

Assembleevoorzitter Marinus Bee vroeg Parmessar om dat niet te doen met elkaar. Maar de NDP-fractieleider was boos en bleef schreeuwen hierover. Bee waarschuwde hem en ontnam hem het woord. Toen Parmessar door bleef gaan met schreeuwen liet de voorzitter hem door de politie het Surinaamse parlement uitzetten.