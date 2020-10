Suriname wil aangehouden Franse moordverdachte ook vervolgen

De justitiële autoriteiten in Suriname zullen in samenwerking met hun counterpart in Frans-Guyana nagaan wat de internationale- en of bilaterale mogelijkheden zijn om de onlangs aangehouden Norville Barthélémy in Frans-Guyana strafrechtelijk te vervolgen voor hetgeen hij vermoedelijk in Suriname misdaan heeft. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt.

De in Frans-Guyana geboren Norville Barthélémy alias Clinton Fonkel, Rasta Kodjo of Claudio wordt in Suriname verdacht van de moord op de 31-jarige Dominicaanse De los Santos Mateo, Catherline Elizabeth. In de maand augustus van dit jaar werd haar ontzielde lichaam in verre staat van ontbinding aangetroffen in een huurhuis in de Irsillastraat.

Kort na de ontdekking van het lijk kwam Norville bij de politie in beeld als de vermoedelijke dader. Het Openbaar Ministerie heeft een officiële opsporing van hem gelast. Afgelopen zondagmiddag besloot hij zichzelf aan te geven bij de politie van Cayenne.

In Frans-Guyana werd hij ook al gezocht voor een moord gepleegd in januari 2018 in Cayenne. Na die moord vluchtte hij in dat jaar naar Suriname.