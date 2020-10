Politie onderzoekt dood 30-jarige vrouw in Frans-Guyana

De politie in Suriname is een onderzoek gestart naar de dood van een 30-jarige vrouw, die vorige week in Frans-Guyana kwam te overlijden. De vrouw werd vanuit Moengo in Suriname, naar Frans-Guyana gebracht voor medische hulp. Ze had een barstwond aan haar hoofd en werd in het ziekenhuis opgenomen, alwaar zij zondag kwam te overlijden.

Er is aangifte gedaan door de familie omdat zij sterk het vermoeden heeft dat de vrouw de barstwond aan haar hoofd, door mishandeling zou hebben opgelopen. De vrouw zou eerder namelijk regelmatig door haar man mishandeld zijn. Ze gaf daar echter geen ruchtbaarheid aan.

De mishandeling werd door een familielid bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net. Onderzoek van de Surinaamse politie moet nu uitwijzen of de vrouw inderdaad als gevolg van de mishandeling is komen te overlijden.