Opnieuw een coronadode in Suriname, 11 nieuwe gevallen

De afgelopen 24 uur is er weer een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal Surinaamse doden is hiermee het afgelopen etmaal gestegen van 108 naar 109. Dat bleek donderdagavond na de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

De afgelopen 24 uur zijn in totaal 294 tests gedaan. Daaruit zijn 11 nieuwe gevallen naar voren gekomen. Het aantal genezen mensen de afgelopen dag bedraagt 21, waardoor het totaal aantal actieve gevallen is gedaald naar 78.

Het meest opmerkelijke COVID-19 nieuws de afgelopen dag was wel het feit dat er in totaal 4 ministers in Suriname zijn besmet met het virus.