‘Er komt ook een brug over de Marowijnerivier tussen Suriname en Frans-Guyana’

De regering heeft naast de brug over de Corantijnrivier als oeververbinding tussen Suriname en Guyana ook een brug over de Marowijnerivier (Suriname-Frans-Guyana) in de planning. Dit zal ook een agendapunt zijn wanneer een ministeriële delegatie later deze maand in opdracht van president Chandrikapersad Santokhi richting Frankrijk vertrekt voor besprekingen.

Het staatshoofd sprak over de brug over de Marowijnerivier tijdens het bezoek van de regeringsdelegatie op vrijdag 16 oktober aan het district Wanica.

Hij benadrukte dat de problemen in het land immens zijn, maar niet onoplosbaar noch uitzichtloos. De kracht van de regering zit in haar kennis, deskundigheid, vertrouwen, waardoor internationaal alle deuren opengaan. Er komen volgens het staatshoofd topdelegaties en binnenkort nog grotere delegaties van regeringsleiders tot presidenten. “Ze zijn met ons en wij met hun…samen bezig het land uit de crisis te halen, omdat wij iets hebben wat nergens te koop is in de wereld: vertrouwen.” De plannen om het land te redden en ontwikkeling zijn klaar en woorden stap-voor-stap uitgevoerd.

Het staatshoofd zegt dat de brug over de Corantijnrivier deze regeertermijn komt. Over anderhalve week gaat volgens de president een ministeriële delegatie richting Parijs om daar te praten over de samenwerking met Frankrijk en op agenda komt ook de brug over de Marowijnerivier. “We gaan het hele gebied ontsluiten en we gaan de drie Guyana’s met goede onderhandeling tussen de regeringen van deze drie landen maken tot een gebied met vrije personen- en goederenverkeer.” President Santokhi zegt dat het hiermee zonder barrière mogelijk moet zijn handel te drijven. Ondernemers zullen overal de gelegenheid hebben om bedrijven op te zetten en de export te bevorderen.

“We gaan grote dingen doen”, aldus het staatshoofd, dat aangeeft dat er als regering het beleid regelmatig wordt geëvalueerd. De eerstvolgende evaluatie is op 24 oktober. Dit gebeurt in alle openheid, waarbij de zwakke punten worden hersteld en de verbeterpunten worden ingebracht.