Bryan B hekelt valse berichten over zijn gezondheid

De bekende Surinaamse zanger Bryan Bijlhout is niet te spreken over valse berichten over zijn gezondheid, die via WhatsApp worden doorgestuurd. Volgens die berichten zou Bryan corona hebben en op de intensive care liggen. De zanger liet gisteren weten dat hij inderdaad ziek was, maar dat het niet ging om corona.

Op zijn eigen Facebook pagina plaatste hij gisteren een bericht, waarin hij aangaf dat hij inderdaad vijf dagen in het ziekenhuis was. Het zou gaan om een longembolie en suiker die terug moesten, maar er was geen sprake van corona aldus Bryan B.

Hij zei erbij het niet nodig te vinden om dit soort berichten op zijn Facebook pagina te plaatsen en paniek te zaaien, maar dat hij toch maar even voor de fans heeft gedaan om op de hoogte te zijn van zijn gezondheid. Bryan hekelt ook de beweringen dat hij mensen zou hebben besmet.

De in Suriname geboren zanger is nu alweer meer dan een week thuis en zegt dat het goed met hem gaat.