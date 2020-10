Braziliaan steekt 37-jarige landgenoot in Suriname dood

De man die afgelopen zondag werd doodgestoken op een woonadres in de George Eelstraat te Geyersvlijt, is de 37-jarige Braziliaan Pereira De Jesus. Dat meldt het Korps Politie Suriname. Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat de voortvluchtige verdachte ook een Braziliaanse man is.

De politie van het ressort Geyersvlijt kreeg op zondagavond 11 oktober de melding van een steekpartij met dodelijke afloop en deed de plek aan. Het levenloze lichaam van Pereira De Jesus werd ter plaatse aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast.

De voortvluchtige Braziliaanse verdachte heeft het slachtoffer ettelijke steken toegebracht. Het ontzielde lichaam van De Jesus is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen door de politie. Er wordt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachte gewerkt.

De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak meldt de politie.