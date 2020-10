Autobestuurster expres aangereden door criminelen op bromfiets en beroofd

Een autobestuurster is donderdagmiddag aan de Franchepanestraat ter hoogte van de Estreliastraat expres aangereden door twee mannen op een bromfiets. Zij stapte uit haar auto en werd daarbij beschoten en beroofd van haar tas door een van de mannen.

Het slachtoffer kwam te vallen op de grond en raakte gewond. Na de daad reden de criminelen op de bromfiets weg. In de tas waren er SRD 100 en belangrijke documenten. Voorbijgangers schoten de vrouw te hulp en schakelden de politie in die snel ter plaatse arriveerde.

De vrouw werd afgevoerd naar de Spoedeisdende Hulp (SEH) voor medische behandeling. Op de SEH ontdekte de arts dat de vrouw een in- en uitschot had aan haar linkerbovenbeen. Naar zeggen van het slachtoffer had zij niet eens door dat zij geraakt was door een kogel, omdat zij niets voelde.

De autobestuurster kwam van een goudsmid en is vermoedelijk achtervolgd door de rovers. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.