Voorbijganger houdt man aan die antenne op dak van huis steelt

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend een 46-jarige man aangehouden die een buiten antenne, die op het dak van een huis bevestigd was, heeft gestolen. De man genaamd Steven P. is op zaterdagavond 10 oktober aangehouden en naderhand opgesloten ter zake gekwalificeerde diefstal meldt de Surinaamse politie.

Een oplettende voorbijganger zag hoe Steven P. de antenne vanop het dak van het huis weg nam. Het huis staat nabij de kruising van de Fagara- en J. Lachmonstraat te Flora A. Steven, die een oud bekende van de politie is, werd door de voorbijganger aangehouden en overgedragen aan de politie van het bureau Flora.

Niemand is bij het huis in kwestie aangetroffen. Na overleg met het Openbaar Ministerie is Steven P. hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie. De buiten antenne is in beslag genomen.

De eigenaar of beheerder van het huis wordt door de politie gevraagd om contact te maken met de politie van het bureau Flora.