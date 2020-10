President: ‘First Lady wordt niet betaald voor directeursfunctie op kabinet’

De Surinaamse president Santokhi heeft zojuist gereageerd op de commotie die is ontstaan, door de benoeming van zijn echtgenote als fungerend directeur van het kabinet van de president. Santokhi zegt dat first lady Melissa Santokhi-Saneecherry geen geld voor haar functie krijgt. De Communicatie Dienst Suriname gaf deze verklaring uit:

De regering van Suriname heeft bij aanvang van haar regeertermijn slechts 5 personeelsleden op het Kabinet van de President aangetroffen. Op basis van zijn verantwoordelijkheid als regeringsleider heeft president Chandrikapersad Santokhi gezorgd voor de continuering van de werkzaamheden die gepaard gaan met zijn functie als President van de Republiek Suriname. De personele invulling daartoe heeft het kabinet kunnen realiseren met een team van vrijwilligers. In deze moet het duidelijk zijn dat het steeds gaat om mensen die de functies vervullen vooralsnog zonder benoemd te zijn. De first lady vertolkte in deze reeds onbezoldigd en zonder benoeming de functie van Chef-staf.

De presidentsvrouw wordt in het uitvoeren van haar onbezoldigde en dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door een team van deskundigen. Dit team opereert vooralsnog onbezoldigd totdat de herinrichting van het organogram een feit is. In deze nieuwe structuur zal de administratieve organisatie van het kabinet efficiënter en doelmatiger zijn ingericht.

Op basis van vernieuwde beleidsinzichten zijn wij overgegaan tot het herinrichten van het organogram op het Kabinet van de President. De rol van Chef-staf is veranderd van een militaristische naar een meer civiele benaming, en wel Algemeen Directeur. In deze functie heeft er vooralsnog geen officiële benoeming plaatsgevonden. Het moge de samenleving duidelijk zijn dat de first lady die rol onbezoldigd coördineert. Dit tegen de achtergrond van haar deskundigheid en competenties.

Gezien de toegenomen werkdruk is de first lady de vorige maand op eigen verzoek ontlast als vicevoorzitter in de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden.

Op dit moment vindt de afronding van de herstructurering van het organogram en de beschrijving van de daarbij behorende functies plaats. Bij de feitelijke benoemingen betreffende alle functies op het Kabinet van de President zal zeker rekening worden gehouden met de gevoelens van de samenleving.

De regering ontleent haar bevoegdheden aan het vertrouwen van de samenleving, derhalve staan onze beloften nog recht overeind. Wij zullen dit land redden! Wij stellen uw kritische houding bijzonder op prijs. Functies zullen worden bemenst en ingevuld volgens de volgende criteria: deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en vrij van discriminatie op basis van educatie, godsdienst, komaf, gender, politieke overtuiging, sociale omstandigheden. Dit zoals de Grondwet ons voorschrijft.