PAHO doneert twintig zuurstofconcentrators aan Volksgezondheid

De Pan-American Health Organisation (PAHO) heeft een donatie van twintig zuurstofconcentrators gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze schenking vond plaats op maandag 12 oktober in het gebouw van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS).

Leah-Mari Richards, adviseur Gezondheidssystemen en -diensten bij de PAHO sprak haar dank uit aan de BGVS waarmee de organisatie vaker samenwerkt als het gaat om medisch appartuur en medicijnen. Ze benadrukte dat zij met deze donatie hun ondersteuning willen tonen aan het ministerie van Volksgezondheid in de strijd tegen COVID-19.

‘’PAHO has been a friend of Surinam for many years’’, waren de woorden van Karen Lewis-Bell, de PAHO/WHO-vertegenwoordiger in Suriname. De samenwerking tussen PAHO en Suriname is sinds 1952 begonnen in de strijd tegen malaria. “Voor ons als PAHO is het nu onze hoogste prioriteit om levens te redden, de werkers in de gezondheidszorg te beschermen en de verdere spreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan”, zei de PAHO-vertegenwoordiger.

Een zuurstofconcentrator is een apparaat dat zuurstof uit de lucht zuigt en zuivert tot 100% pure zuurstof. Deze zuurstof kan dan als therapie worden toegediend bij zuurstofbehoeftige patiënten. Tenslotte gaf de PAHO-functionaris ze aan dat dit niet het einde van hun ondersteuning is. Er liggen meer apparaten in het verschiet die ondersteunend kunnen zijn in de strijd tegen COVID-19.

Volksgezondheid minister Amar Ramadhin sprak ook zijn dank uit aan het adres van de PAHO, die regelmatig ondersteuning biedt aan Suriname en het ministerie. Verder zei de bewindsman dat de laatste tijd het gebrek aan zuurstof vaker een probleem is geweest in verschillende ziekenhuizen. Het aantal zuurstofbehoeftige patiënten is groot en met deze apparaten kan in ieder geval er enige verlichting komen.

“Het onderhouden van zo een apparaat is van eminent belang en daar zullen we zeker aandacht aan besteden,” verzekerde de minister. Hij benadrukte ook dat de zuurstofconcentrators eerlijk verdeeld zullen worden onder de ziekenhuizen en wel op basis van urgentie.