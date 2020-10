Nog twee Surinaamse ministers besmet met coronavirus

In Suriname zijn nog twee ministers positief getest op het gevreesde coronavirus. Het gaat om de ministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen en Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken meldt Starnieuws zojuist.

Eerder was ook minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer positief getest op het virus. Daarvoor moesten zeven ministers in quarantaine. Onder hen ook Abiamofo en Kuldipsingh.

Volgens Starnieuws is de gehele regering vandaag opnieuw getest. Het resultaat van een deel is intussen bekend. Het wachten is op het resultaat van de tweede groep schrijft de site.