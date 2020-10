Drie supermarkten in Moengo tot nader order gesloten

Op dinsdag 13 oktober zijn drie supermarkten in Moengo door bestuursambtenaren van het commissariaat Marowijne Zuid-West gesloten tijdens controlewerkzaamheden.

De reden hiervoor is dat er na onderzoek gebleken is dat er vervallen producten op de rekken waren. Daarnaast waren er ook producten die niet voorzien waren van een prijs. Ook heerste er een onhygiënische toestand in de winkels.



De vervallen producten zijn door de bestuursambtenaren van Suriname in beslag genomen en vernietigd op de vuilstortplaats. Alle drie winkels zijn tot nader order gesloten. Hieronder meer foto’s.

